انت الان تتابع خبر السويد تدين اقتحام سفارتها وتحمل بغداد مسؤولية حماية البعثات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ادانت السويد اقتحام سفارتها في بغداد فجر اليوم الخميس، محملة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.



وقالت وزارة الخارجية السويدية "ندين جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية".

وأضافت "السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها"، مؤكدة "طاقم السفارة السويدية في بغداد بخير".

واقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد، فجر اليوم الخميس، قبل أن تتعرض للحرق، احتجاجاً على موافقة حكومة ستوكهولم على تظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم، فيما ادانت وزارة الخارجية العراقية حرق مبنى السفارة.