انت الان تتابع خبر العراق وإيران يتبادلان رفات 26 جندياً قضوا بحرب الثمانينيات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مندوب في لجنة الصليب الأحمر الدولي، كريم حافظ، لـ الخليج 365، إن "العراق وإيران تبادلا رفات 26 جنديا قضوا خلال الحرب العراقية الإيرانية، التي حصلت في عام 1980 واستمرت لغاية 1988".

وأضاف، أن "عدد الجنود العراقيين الذين تم تسليم رفاتهم بلغ 8 جنود، اما الجنود الإيرانيين فبلغ 18 جندياً".



بدوره، أفاد مراسل السومرية، الذي حضر مراسيم التبادل، بأن عملية تبادل الرفات جرت عند منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين قرب محافظة البصرة.