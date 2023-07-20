انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الارتفاع بالتعاملات الآسيوية المُبكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بمقدار 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 2.4 مليون برميل.وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمرة الأولى منذ يناير 2021 مع محاولة الولايات المتحدة إعادة ملء الاحتياطي بعد تراجعه بمعدل قياسي العام الماضي.

وعلى جانب الطلب، ينتظر السوق ليرى الخطوات التي تتخذها الصين لتعزيز النمو بعد أن تعهد كبير المخططين الاقتصاديين بتطبيق سياسات "لاستعادة وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.

تعهدت الصين، الأربعاء، بدعم القطاع الخاص ليصبح "أكبر وأفضل وأقوى" عبر سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الشركات الخاصة وتعزيز التعافي المتباطئ بعد الجائحة.

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل "ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال".

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 79.58 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0315 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 75.41 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد تكبدت خسائر في الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع الدولار، وكان مؤشر الدولار قد ارتفع الأربعاء، بعد صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة والذي انخفض أكثر من المتوقع في يونيو إلى أبطأ وتيرة في أكثر من عام عند 7.9 بالمئة.

والدولار القوي يجعل النفط الخام أكثر تكلفة على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.