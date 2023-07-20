انت الان تتابع خبر ضربة قوية لتجار المخدرات.. الإطاحة بشبكتين وضبط 116 ألف حبة بـ3 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - باشراف شخصي ومتابعة حثيثة من قبل وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري وفي اطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على مجموعة من تجار المخدرات ومصادرة 85.000 الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة في بغداد وكيلو غرام من مادة

الكريستال المخدرة في كركوك و 31.000 الف حبه من حبوب الكبتاجون المخدرة في نينوى والقبض على شبكاتهم بعد ملاحقتهم وتتبع اثارهم، اذ اسفرت العمليات عن ضبطهم بالجرم المشهود ولازال رجال المديرية العامة لشؤون المخدرات يطاردون شبكات الموت الناعم في عدد من المحافظات بهمة عالية وعزيمة كبيرة

