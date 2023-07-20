شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى صندوق التنمية الحضارى التنسيق مع أعضاء النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، صندوق التنمية الحضارية التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى المحافظات لتحديد المشروعات الاستثمارية والتنموية التى يمكن للصندوق المساهمة فيها بكل محافظة.

وشددت اللجنة على ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بكل محافظة والموارد المتاحة، وأكدت على أن هذا الأمر لن يتحقق سوى من خلال وجود تنسيق بين كافة عناصر المنظومة فى المحافظة الواحدة، وهم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقائمين على الصندوق لبحث الأمر ، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة فى شكل مشروعات تكون إضافة حقيقية للاقتصاد القومى للمحافظة وتدعم رؤية وتوجه الدولة نحو خطة التنمية 2030.

الجدير بالذكر أن اللجنة وأوصت فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاجتماعية للعام المالى 2023/2024 بضرورة دمج هذا الصندوق إلى الجهاز المركزى للتعمير، خاصة أن هذا الصندوق أنشئ فى ظل وجود وزارة التعمير التى أصبحت حاليًا من ضمن مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة أن قطاع الإسكان الاجتماعى وملف تطوير العشوائيات من الملفات التى تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، ولعل مبادرة حياة كريمة تلك المبادرة التى تحولت لمشروع قومى انعكست آثارها على الريف والقرى بجميع محافظات مصر، ومن ثم تضافر الجهود مطلوب للوصول للأهداف المنشودة.