شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشيد بقرار الرئيس السيسى بالعفو عن الباقر وباتريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم محمد الباقر وباتريك زكى وجاء ذلك استجابة من الرئيس السيسى لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.

ووجه "مطر" التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، مؤكدا أن هذا النهج الإيجابي من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي أسفر عنها الحوار الوطني و خطوة مهمة في ملف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي و دفعة كبيرة للحوار الوطني لتحقيق طموحات كل الشعب المصري .

وأكد "مطر" أن مصر وضعت ملف حقوق الإنسان نصب عينها وأولته اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية في صورة استراتيجية وطنية حققت العديد من الإنجازات على أرض الواقع .