انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال 4 متهمين بسرقة الدراجات النارية وتزوير مستمسكات رسمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الدراجات النارية خلال الممارسات الامنية التي تجريها المديرية ضمن جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد".