شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسي بثورة 23 يوليو: ستظل نقطة فارقة فى التاريخ الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، جاء فيها :أتقدم لفخامتكم باسمي و اسم أعضاء المجلس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.. التى قادها الرئيس جمال عبد الناصر بغية تحرير مصر من استعمار اجنبي جثم عليها قرونا عديدة ، فكانت وستظل نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأول الخطوات في طريق الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في مصر، وهو ما مثل نموذجًا وإلهامًا للكثير من شعوب دول العالم.

وتابع: "وبهذه المناسبة الغالية أدعو المولى عز وجل أن يحفظكم سنداً لمصر وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة الحرية والبناء والتنمية ليتحقق على يديكم خير مصر ونهضتها، وأن يعيد هذه الذكرى المجيدة على سيادتكم بموفور الصحة، وعلى وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات..وكل عام وفخامتكم بخير".