شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "مشروعات النواب": التحالف الوطنى ساهم فى تعزيز مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أصبح ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة المصرية، كما أنه أصبح داعم رئيسي لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية حيث تحقيق العديد من الأنشطة الخدمية للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت أبو السعد، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية وذلك بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، معقبة:"التحالف طرح العديد من المبادرات كمبادرة كتف في كتف، وأزرع، ستر وعافية، وغيرها من المبادرات التي أحدثت تنمية حقيقية داخل النجوع القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن دمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للنشاط التطوعي.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعتبر دفعة قوية لخدمة العديد من المواطنين، موضحة أن مشروع القانون يستهدف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

وتابعت أبو السعد: التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم العديد من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال إطلاق مبادرات عدة في كافة المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافة أن التحالف يستهدف تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.