شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة : " بالأمس القريب احتفل الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، واليوم نحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م ، كلاهما كان عنوانًا للإصرار والإرادة الوطنية من أجل عزة ورفعة هذا الوطن ، ويؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء؛ جيلاً بعد جيل يسلمون راية الوطن عزيزة أبية ، بفضل تلاحم هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة".

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأسمى آيات التهاني ، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى – جلت قدرته- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

حفظ الله مصر قيادة وشعباً.. وكل عام وسيادتكم بخير.