زاخاروفا: نواصل تحضير الاتفاق الجديد مع إيران

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن صياغة معاهدة جديدة حول العلاقات بين موسكو وطهران جارية، على الرغم من حادث استدعاء السفير الروسي لدى إيران.

وأضافت زاخاروفا: "تتواصل عملية تحضير مسودة اتفاق جديد كبير بين الدولتين، ويؤكد الطرفان اهتمامهما في الإسراع بإتمام عملية الموافقة على هذه الوثيقة والتوقيع عليها".

في وقت سابق، تم استدعاء السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف إلى مبنى وزارة الخارجية الإيرانية، بسبب اعتراض طهران على مضمون البيان المشترك حول نتائج الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالذات ما يتعلق بموضوع الجزر الثلاث في الخليج.

عقد الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في موسكو في 10 يوليو. وحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من البحرين والكويت والسعودية وقطر والإمارات، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.