معرض مقتنيات انغام بالسعودية يثير ضجة على السوشيال ميديا

ياسر رشاد - القاهرة - أثار معرض مقتنيات انغام بالسعودية ، ضجة واسعة على مواقع السوشيال ميديا بين معارض ومؤيد التي تتخللها التعليقات الساخرة ، وذلك بعد قيام مسرح أبو بكر سالم بالرياض ، بعرض ملابس واكسسوارات الفنانة أنغام في معرض خاص لها، وانتشرت فيديوهات المعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وسط سيل من التعليقات

وقد شاركت انغام متابعيها، بمقطع فيديو لهذا المعرض، بعد تألقها في حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان ليلة صوت مصر، وقالت :" كل فستان هو ذكرى يوم قضيته معكم، أتحضر للقائكم بكل حب واحترام للمعرض في المملكة..جمهوري الراقي الغالي" .

وانهالت التعليقات على هذا الحدث ، حيث وصفه البعض بأنه انتصار لمصر وتقديرا لقيمة الفن المصري، بعدما نجحت أنغام في جذب جميع الجمهور السعودي وكسبت احترامه، حيث نفذت جميع تذاكر حفلتها فور ساعات من الإعلان عنها ولقبوها بأم كلثوم العصر ، في حين عارض البعض فكرة إقامة معرض لشخصيات على قيد الحياة ، ونصبوا مقارنة لها مع أم كلثوم وصباح وفيروز وغيرها من الفنانين العالمين والشخصيات التاريخة.

حين لم تخل التعليقات من بعض السخرية ، ومنها "معرض انغام لتأجير الفساتين " ، " الحب وعمايله"، " صوت مصر ايه ..دي مصر بتصوت من انقطاع الكهرباء"، وانتشرت بعض الكوميكس الكوميديا على هذا الحدث.