روسيا تقصف أوديسا لليلة الثالثة على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في مقاطعات سومي وأوديسا و بأوكرانيا، فيما قال الجيش الأوكراني إنه دمر 5 صواريخ و13 طائرة مسيرة خلال الهجمة الروسية الليلة الماضية.

تفصيلا، تعرضت مناطق عدة في أوكرانيا لضربة روسية جديدة لليلة الثالثة على التوالي، خصوصا في منطقة أوديسا.

ووقعت انفجارات فجر الخميس في كل من أوديسا وميكولايف وسومي نتيجة ضربات جوية روسية وهجمات بطائرات من دون طيار "مسيرة".

ففي أوديسا، أفادت مصادر أوكرانية أن القصف الروسي استهداف مستودعات عدة في المدينة، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت أنواعًا مختلفة من الصواريخ خلال الهجوم.

وأفادت السلطات العسكرية الإقليمية في أوديسا بدوي انفجارات قوية متكررة هزت المدينة المطلة على البحر الأسود فجر الخميس.

وأعلن عمدة المدينة أوليغ كيبير "وقوع دمار وسط أوديسا نتيجة الهجوم الروسي"، مضيفا أن حريقا اندلع في المكان.

وتداولت وسائل إعلام أوكرانية لقطات وأنباء عن دوي انفجارات قوية في أوديسا، وتحديدا في المنطقة القريبة من الميناء البحري لليلة الثالثة على التوالي.

من ناحيتها، أعلنت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية "الجنوب"، ناتاليا جومينيوك، على الهواء على قناة "تيليمارافون" الأوكرانية أن المنشآت اللوجستية ومبنى إداري في مقاطعة أوديسا تضررت نتيجة الانفجارات.

وقالت جومينيوك: "حدثت إصابات في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا.. دمر مبنى إداري في أوديسا. وما زالت تحدد العواقب.. كانت الضربات في المقاطعة موجهة على المنشآت اللوجستية - المستودعات"، بحسب ما نقل عنها موقع سبوتنيك الروسي.

من جهته قال عمدة ميكولايف فيتالي كيم ان القوات الروسية ضربت وسط مدينة ميكولايف، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت في 5 مبان سكنية وانقطع التيار الكهربائي في المنطقة التي تعرضت للقصف.