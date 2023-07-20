الحكومة العراقية تقرر تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر حكومية عراقية، اليوم الخميس، بأن الحكومة العراقية قررت تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن.

وذكرت المصادر أن بغداد ستحث الدول العربية والإسلامية على اتخاذ إجراءات ضد عمليات حرق القرآن في السويد.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قرر اليوم الخميس، طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان على "تويتر": "يوجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".

وأضاف: "كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

وفي وقت سابق، ترأس السوداني اجتماعا طارئا على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.