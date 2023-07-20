شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2023 وجاء نصها :-

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم التهنئة بحلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى شكلت بمبادئها وأهدافها أحد أعظم حلقات النضال الوطنى لأمتنا المصرية وتأكيد حريتها واستقلال إرادتها الوطنية.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة التى تتواكب مع الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المباركة تقف الأمة المصرية عزيزة شامخة بوحدة شعبها ومؤسساتها وقيادتها الوطنية الواعية , تزهو بما حققته من إنجازات طموحة غيرت وجه الحياة على أرض مصر , وتؤسس لبناء دولة قوية معاصرة يحميها جيش رشيد يحفظ أمنها وإستقرارها ويحقق مصالحها الاستراتيجية والقومية ويردع كل من تسول له نفسه المساس بقدسيتها ومقدرات شعبها العظيم، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الرفعة والنماء لمصر وشعبها العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.