انت الان تتابع خبر هيئة الحج تعلن انطلاق موسم العمرة الى الديار المقدسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه" بالتعاون مع الشركات المعتمدة لديها تم تفويج ٣ رحلات جوية للمعتمرين العراقيين، انطلقت اثنان منها من مطار بغداد الدولي وواحدة من مطار أربيل".

واشارت الى انه "وللعام الثاني على التوالي تبدأ الهيئة موسم العمرة اعتبارا من بداية السنة الهجرية من اجل استيعاب كافة المواطنين الراغبين باداء مناسك العمرة".



وكانت الهيئة قد اعلنت عن البدء بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة للموسم الحالي 1445 هجرية.

ودعت، في بيان لها، شركات العمرة الى " مراجعة مقرها الكائن في بغداد / الجادرية للاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بموسم العمرة".

