انت الان تتابع خبر الاطار التنسيقي يدين احداث السويد ويدعم إجراءات الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأمانة العامة للإطار التنسيقي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يعلن الاطار التنسيقي عن إدانته واستنكاره الشديدين، لسماح السلطات السويدية مجدداً لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف وحرق العلم العراقي امام السفارة العراقية".و يؤكد الاطار التنسيقي "دعمه لقرار الحكومة الشجاع بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة السويد وسحب التمثيل العراقي من استكهولم لتكرار السماح بالتجاوز على المصحف الشريف وخرق السيادة العراقية ".

وأضاف: "بهذه المناسبة الاليمة والمتزامنة مع شهر عاشوراء الحسين عليهم السلام ، ندعو الشعب العراقي واتباع اهل البيت عليهم السلام للتظاهر يوم غد الجمعة نصرة لدين الله وكتابه الكريم ".

وطالب الاطار التنسيقي: "الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا التعدي الصارخ على حرمة الاسلام والمسلمين ".

وحث الإطار التنسيقي: "منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية والعربية على اتخاذ مواقف عاجلة وشديدة تجاه السويد".