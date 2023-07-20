شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المستقلين الجدد مشيدا بقرارات العفو: «تعبر عن نوايا صادقة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية جاء في إطار سلسلة من دفعات العفو الرئاسي كما وعد رئيس الجمهورية.

وأضاف «عناني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ الحوار مفتوح مع الجميع وأن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي بعد الدعوة للحوار الوطني تعبر عن نوايا صادقة وأفعال جازمة في المضي نحو خلق مساحات مشتركة وفتح آفاق جديدة للحوار الوطني مع القوى السياسية كافة.

وتابع، أن قرار الأمس تضمن منحى جديدا من موجات العفو الرئاسي بعدما شملت من قبل المحبوسين على ذمة قضايا أو الغارمين، أما قرار الأمس فقد شمل بعض من صدر أحكام قضائية ضدهم.

ولفت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم سلطة العفو عمن صدرت ضدهم أحكام قضائية وفقا لما كفله الدستور والقانون له.

وأوضح، أن هذا العفو جاء نتيجة لدعوة من مجلس أمناء الحوار الوطني ليؤكد أن ثمة دفعة جديدة للمزيد من الحوار والثقة في مجلس أمناء الحوار الذي يتابع عن كثب الرأي العام ومختلف آراء القوى السياسية.