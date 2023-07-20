انت الان تتابع خبر في العراق أو خارجه.. الصدر يدعو جامعة الدول العربية للاجتماع لنصرة الإسلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعا الصدر خلال مؤتمر صحفي في الحنانة، حضره مراسل الخليج 365، دولتي السعودية وإيران "لموقف جاد بشأن حادثة حرق القرآن"، مشيرا الى ان "الشعب العراقي مع القوات الأمنية".

ودعا الصدر ايضا، دول العالم إلى "سن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية، مردفاً: "أدعو الشعوب الإسلامية لوقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام".



وأشار الى ان "حرق القرآن من شخص مسيحي لا يعني أنه يمثل المسيحيين"، مؤكدا :"لا يحق لأمريكا دولة الإرهاب والمثليين استنكار حرق السفارة السويدية بل كان عليها أن تدين حرق القرآن".

وأضاف، انه" لم اشأ التصعيد ضد السويد بسبب صورتي حتى لا يؤخذ الأمر بشكل شخصي".