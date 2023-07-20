شكرا لقرائتكم خبر عن 9 توصيات من "شباب النواب" لإنقاذ الأندية الشعبية.. أبرزها الدعم وتعزيز الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، على مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، وكان منها مناقشة قضايا الأندية الشعبية والجماهيرية وكيفيه حل المشكلات المتعلقه بها ودعم هذه الأندية للحفاظ عليها.

وأوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على هذه الأندية، وفيما يلى نستعرض التوصيات التى أصدرتها اللجنة ضمن تقرير حصاد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

1. تخصيص جزء من حصيلة عوائد البث الفضائى للمباريات لصالح دعم الأندية الشعبية.

2. اجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها.

3. إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة.

4. تفعيل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما نص عليه من الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

5. نقل ولاية الأراضى المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة.

6. تخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل.

7. زيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة.

8. ضرورة أن تعمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها من خلال إنشاء شركات استثمارية وطرحها بالبورصة والبحث عن شركات راعية.

9. قيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات فى استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها.