البيت الأبيض يُوضح تأثير الذخائر العنقودية على الدفاعات الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن "البيت الأبيض" أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة المُقبلة، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس.

وقال البيت الأبيض في بيان لها أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم، إن الذخائر العنقودية لها تأثير على الدفاعات الروسية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم الذخائر العنقودية بكفاءة وبشكل وفعال.

تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية:

من ناحية أخرى، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن برلين لم تتفاجأ من قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية اتفاقية حظر مثل هذه الذخائر.

وقال شولتس للصحفيين في مؤتمر صحفي في برلين اليوم الجمعة: "بالطبع لم تفاجئنا الولايات المتحدة.. لقد علمنا بهذا القرار ليس من وسائل الإعلام، ولكن مباشرة من الولايات المتحدة".

وأعرب شولتس عن تفهمه لدوافع قرار الولايات المتحدة تزويد كييف بالذخائر العنقودية، موضحا مع ذلك، أن ألمانيا ليست ملزمة بالتعليق على القرارات السيادية للدول الأخرى.

وأضاف: "حكومة الولايات المتحدة اتخذت هذا القرار - وهو ليس قرارنا، وإنما قرار اتخذ بشكل سيادي - مشيرا إلى أنها بدون ذلك لن تستطيع توفير كمية كافية من الذخيرة (لكييف)".

ومع ذلك، أشار شولتس إلى أن ألمانيا متمسكة بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وقال: "أريد أن أقول مرة أخرى: هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة بالنسبة لي"، موضحا أن ألامر يتعلق ليس بمدى فعالية هذه الأسلحة في العمليات القتالية، بل بحقيقة أن "كل الأسلحة التي نوفرها تسبب دمارا رهيبا عندما تصيب الهدف".

وشدد شولتس على أن ألمانيا لا تمتلك ذخائر عنقودية، ولا تنوي الحكومة الألمانية شراءها.