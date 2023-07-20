أمريكا تُعاقب وزير المالية الروسي الأسبق أليكسي كودرين

ياسر رشاد - القاهرة - عاقبت "واشنطن" وزير المالية الروسي الأسبق، أليكسي كودرين، و17 شخصًا آخرين وعدد من الشركات الروسية، حسبما أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، جاء في البيان أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير المالية الروسي الأسبق، أليكسي كودرين، بالإضافة إلى ذلك، أدرج 17 شخصًا على قائمة العقوبات، بمن فيهم فاليري تشيكالوف، الذي تعتبره الولايات المتحدة مرتبطًا بيفغيني بريغوجين".

كما تم فرض قيود على شركة "سخالين" للشحن و14 سفينة مرتبطة بالشركة، بالإضافة إلى إدراج بنك "تينكوف" وبنوك "سوليدارنوست" و"Unistream" و"لوكو" في قائمة العقوبات.

ووقع مصنع "أرسنال" وفرع سيبيريا لمعهد الفيزياء النووية ومعهد البحث العلمي التابع لقوات الفضاء تحت العقوبات الأمريكية الجديدة.

مصنع تامبوف للبارود:

وتشمل قائمة العقوبات أيضًا مركز أبحاث النفط في تيومين، ومصنع تولا للذخيرة، ومصنع ستيرليتاماك كاتاليست، وكوزموسافيا، ومصنع تامبوف للبارود، ومعهد أبحاث معالجة الغاز، وشركة روستماش وغازنيفتماش، وشركات الأمن الخاصة ليغات وغازبرومنيفت أوكرانا.

من ناحية أخرى، صرح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك، بأن الصين لا تقدم مساعدات عسكرية لروسيا كجزء من العملية العسكرية الخاصة.

وبحسب قوله، حذرت واشنطن بكين من تقديم "دعم فتاك" للقوات المسلحة الروسية، وقال كريتنبرينك: "نحن واثقون من تقديراتنا".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الشركات الصينية يجب ألا تزود روسيا بالدعم المادي والمساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وصرحت دول "الناتو" في بيان قمة فيلنيوس، بأن سياسة الصين وتقاربها من روسيا يمثلان تحديًا لمصالح وأمن وقيم الحلف، لكن "الناتو" يظل منفتحًا على التعاون مع بكين.

ودعا الحلف، في البيان، الصين إلى لعب دور بناء كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وإدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة والامتناع عن أي دعم عسكري لروسيا، كما حذر "الناتو" الصين من تزويد روسيا بأسلحة فتاكة.

وحذرت الولايات المتحدة الصين من عواقب توفير أسلحة فتاكة محتملة لروسيا في النزاع في أوكرانيا، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إنه "خط أحمر".