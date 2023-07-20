فرنسا تُجري تعديلاً وزاريًا يشمل وزارات الصحة والتعليم والتضامن

ياسر رشاد - القاهرة - قررت "الرئاسة الفرنسية"، إجراء تعديل وزاري شمل عدة وزارات في الحكومة منها الصحة والتعليم والتضامن، وذلك بعد مُشاورات مطولة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس.

وشمل التعديل الوزاري تعيين الوزير المسؤول عن الحسابات العامة جابرييل أتال وزيرًا للتربية الوطنية خلفا لباب ندياي، وأيضًا تعيين أوريليان روسو، المدير السابق لديوان رئيسة الوزراء، ليُصبح وزيرًا للصحة خلفًا لفرانسوا براون.

كما تم تعيين أورور بيرجي رئيسة كتلة حزب "النهضة" الرئاسي في الجمعية الوطنية وزيرة للتضامن خلفًا لجان كريستوف كومب.

ووفقًا لبيان الرئاسة، تم تعيين توماس كازناف، نائب النهضة في "جيروند" (جنوب غرب فرنسا)، لمنصب الوزير المسؤول عن الحسابات العامة خلفًا لجابرييل أتال.

وتم تعيين النائب الوسطي فيليب فيجييه وزيرًا لمقاطعات ما وراء البحار، بدلا من جان فرانسوا كارينكو.

وغادر الوزير المفوض لشؤون المدينة والإسكان أوليفييه كلين الفريق الحكومي وتم تعيين النائبة سابرينا روباش خلفا له لشؤون المدينة، وباتريس فيرجريت عمدة "دونكيرك" للإسكان.

أما رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية فضيلة الخطابي، فقد تم تعيينها في منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة خلفا لجينيفيف داريوسي.

كذلك غادرت مارلين شيابا سكرتيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامن، والتي تواجه انتقادات بسبب قضية إدارة صندوق ماريان وظهورها المثير للجدل على غلاف إحدى المجلات.

التشكيل الحكومي:

في حين لم يطرأ تغيير على المناصب الأساسية في التشكيل الحكومي مثل وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين ، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا.

كما احتفظ باقي الوزراء بمناصبهم من بينهم وزراء العدل والعمل والثقافة والانتقال البيئي.

كذلك، تم الإبقاء على المتحدث الرسمي باسم الحكومة أوليفييه فيران في منصبه.

ويأتي التعديل الوزاري بعد أن قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها على رأس الحكومة الفرنسية على الرغم من ضغوط تواجهها الحكومة منذ اندلاع أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا. وقالت بورن إنها تريد إجراء "تعديلات" في فريقها الحكومي.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت صباح اليوم أن "ماكرون سيترأس أول مجلس وزراء للفريق الحكومي الجديد برئاسة إليزابيث بورن صباح غدا الجمعة، وقالت الرئاسة دون مزيد من التفاصيل إن “مجلس الوزراء سيُعقد غدًا الجمعة الساعة العاشرة صباحا بتوقيت باريس".