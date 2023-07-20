القوات الأوكرانية تُعاني مع عربات "برادلي" المُدمَّرة.. صحيفة أمريكية تُوضح

ياسر رشاد - القاهرة - تفتقر "القوات الأوكرانية" لقطع غيار عربات المُشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، والحصول عليها يتطلب توجيه طلب للقيادة العُليا، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في قوات كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصول على قطع الغيار المطلوبة يستوجب تقديم طلب رسمي إلى القيادة العُليا، التي تقول إن لديها كميات محدودة.

من جهته، ذكر مسؤول أمريكي للصحيفة أنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر، مرجحا أن يكون سبب المشكلة في سلسلة التوريدات على الجانب الأوكراني.

وأورد مقال الصحيفة أيضا أن معظم سيارات "برادلي" المدمرة، التي شاهدها الصحفيون قد تم تفجيرها بواسطة الألغام.

بدوره، أكد متحدث باسم البنتاغون أن حوالي 12 مركبة من عربات المشاة القتالية قد دمرت، فضلًا عن أن العشرات منها تضررت بدرجات متفاوتة.

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أفاد زعيم حركة "نحن مع روسيا" الاجتماعية بمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بوقوع انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مدينة زابوروجيه.

دوي الانفجارات في زابوروجيه:

وكتب روغوف في قناته على "تلجرام": "تم سماع دوي الانفجارات في زابوروجيه، التي يحتلها بصورة مؤقتة نظام زيلينسكي".

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق عن وقوع انفجارات في خيرسون.

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية في المقاطعة، أعلن أليكسي ليخاتشيوف مدير عام مؤسسة "روس أتوم"، قبل أيام، توافر معلومات لدى روسيا حول خطط وضعتها سلطات كييف مؤخرا لضرب محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "تفيد المعلومات الاستخباراتية لدى الجيش الروسي وكذلك اعترافات بعض المخربين الأسرى، بأن سلطات كييف تقوم بالتحضير لمثل هذا الهجوم".

ووفقًا له، مع قيام الجانب الأوكراني بالتحضير لقصف مدفعي لهذه المحطة، تم ضخ معلومات مُضللة زعمت بأن روسيا "تعتزم تفجير" المحطة.