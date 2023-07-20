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الكشف عن شرطين لرحيل فيليكس إلى برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462278-638254757545360408.jpg

2023-07-20 | 21:00

الكشف عن شرطين لرحيل فيليكس إلى برشلونة

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توترت العلاقة بين اللاعب البرتغالي جواو فيليكس وناديه أتلتيكو مدريد، بعدما أظهر رغبته في اللعب لصالح برشلونة.
ويرتبط فيليكس بعقد مع الأتلتي حتى صيف 2027، وخاض النصف الثاني من الموسم الماضي، بقميص على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن أتلتيكو مدريد وضع شرطين لخورخي مينديز وكيل فيليكس، بشأن رحيل اللاعب.


واشترط الأتلتي، جلب عرض مالي يصل إلى 80 مليون يورو، من أجل السماح برحيل جواو فيليكس هذا الصيف.

وحال الإعارة، يريد الفريق الإسباني، الحصول على 11 مليون يورو، مع عدم تحمله أجر اللاعب البرتغالي بالكامل.

ونوهت الصحيفة أن خطة أتلتيكو تصعب رحيل جواو، في ظل انخفاض قيمة اللاعب بعد العروض الضعيفة التي قدمها رفقة تشيلسي الموسم الماضي، بجانب سلوكه المثير وتصريحاته التي تفتقد الاحترافية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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