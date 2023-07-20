نصر الله يدعو لطرد سفراء السويد من البلدان العربية والإسلامية

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بغداد - ياسين صفوان - دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الخميس، الى طرد سفراء السويد من البلدان العربية والإسلامية.

وقال نصر الله في كلمة له، "شهدنا تدنيساً للمصحف الشريف في السويد، وإحراق علم العراق إهانة للدولة والشعب"، معتبراً أن "تدنيس المصحف يمسّ كل المسلمين ولا يمس فئة دون أخرى ومن حق الناس أن تُعبّر عن غضبها".

وأضاف "أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها"، مردفاً "الخطوة اللاحقة تكون بقطع العلاقات مع السويد إذا تكررت الإساءة".

كما دعا نصر الله إلى "تجمعات غداً يكون شعارها طرد الدبلوماسيين السويديين من بلداننا وسحب دبلوماسيينا من السويد".