ريال مدريد يعلن رحيل أحد لاعبيه لخوض تجربة جديدة

ونص بيان للنادي على أن "ريال مدريد وسيلتا فيجو اتفقا على انتقال اللاعب كارلوس دوتور إلى صفوف الأخير".

ومن جانبه، أعلن فيجو تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني حتى حزيران 2028، ليبدأ مهمته مع الفريق انطلاقا من الموسم المقبل.



ويعد صاحب الـ22 عاما أحد ناشئي النادي الملكي منذ 2015، وقد لعب آخر 3 مواسم ضمن صفوف الفريق الرديف "كاستيا".

وسجل دوتور ظهوره مع الفريق الأول للريال، خلال فترة الإعداد لموسم 2021-2022، في مباراة ضد رينجرز الاسكتلندي.