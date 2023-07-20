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ريال مدريد يعلن رحيل أحد لاعبيه لخوض تجربة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462280-638254813709237203.jpg

2023-07-20 | 22:28

ريال مدريد يعلن رحيل أحد لاعبيه لخوض تجربة جديدة

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أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، رحيل أحد لاعبيه الشباب، لخوض تجربة جديدة ضمن صفوف سيلتا فيجو.
ونص بيان للنادي على أن "ريال مدريد وسيلتا فيجو اتفقا على انتقال اللاعب كارلوس دوتور إلى صفوف الأخير".

ومن جانبه، أعلن فيجو تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني حتى حزيران 2028، ليبدأ مهمته مع الفريق انطلاقا من الموسم المقبل.


ويعد صاحب الـ22 عاما أحد ناشئي النادي الملكي منذ 2015، وقد لعب آخر 3 مواسم ضمن صفوف الفريق الرديف "كاستيا".

وسجل دوتور ظهوره مع الفريق الأول للريال، خلال فترة الإعداد لموسم 2021-2022، في مباراة ضد رينجرز الاسكتلندي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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