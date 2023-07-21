انت الان تتابع خبر البنتاغون تحسم الجدل: لن نعزز قواتنا في أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "لا يوجد هناك أي إعلان عن تنقل القوات أو تغيير تمركز قواتنا في الجناح الشرقي (للناتو)".

وجاء ذلك تعليقا على بدء التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية وأفراد من "فاغنر".



وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت أن قوات المهام الخاصة البيلاروسية أجرت تدريبات مع مقاتلي "فاغنر" في ميدان تدريبي بالقرب من الحدود البيلاروسية – البولندية، وأكدت الوزارة البيلاروسية أن أفراد "فاغنر" يشاركون في تدريب قوات الدفاع المحلي البيلاروسية.