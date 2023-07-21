شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط يجب توفرها للترشح لعضوية مجلس إداره الغرف السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الشروط اللازمة فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (21) من القانون لتقضي بأن يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:

1- أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من مالكى الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة،

أو شريكا متضامنًا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانونى للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

2- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن تكون المنشأة التى يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها ، ولم يُلغ ترخيصها، أو لم تتوقـف عـن مزاولة النشاط بصفة كليـة، قبـل قفـل بـاب الترشيح بحسب الأحوال.

ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة فى البنود (1، 2، 3) من هذه المادة خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.