رونالدو يواجه موقفا قانونيا صعبا

وشارك رونالدو قبل أيام قليلة في 24 دقيقة من خسارة فريقه الكبيرة أمام الفريق الإسباني 0-5، ضمن معسكر الإعداد المقام في البرتغال، للموسم الجديد، فيما اعتبره الكثيرون بالـ"الفضيحة".

إلا أن المشكلة تكمن في الصور التي انتشرت لرونالدو من المباراة، والتي أظهرت أنه رغم تمثيله لشركة "نايك" منذ عام 2003، وخلال ودية سيلتا فيغو ارتدى "واقي ساق" مصمم من شركة "أديداس" المنافسة للأولى.