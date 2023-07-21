انت الان تتابع خبر طقس العراق.. 12 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس ليوم غد السبت، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والموصل وصلاح الدين وواسط كركوك وكربلاء المقدسة والديوانية والمثنى 46 ، والنجف الأشرف والناصرية 47، ميسان والبصرة 48".وأشارت الى أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً حار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبينت الهيئة ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً حار في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضافت ان "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً حار في جميع مناطق البلاد ، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

