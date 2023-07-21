ملعب الشعب يحتضن لقاء الكهرباء والنفط.. 5 مباريات لممتاز الكرة اليوم

وسيستضيف فريق الصناعة على ملعبه فريق الكرخ، فيما يشهد ملعب الشعب الدولي لقاء فريق الكهرباء مع فريق النفط بقيادة الحكم عصام فاضل.

وملعب زاخو الدولي سيضيف مباراة أصحاب الأرض فريق زاخو مع فريق نفط البصرة، فيما يلعب فريق أربيل مع فريق القاسم على ملعب فرانسوا حريري بقيادة الحكم سلطان صلاح.



ومباريات اليوم ستختتم بلقاء فريق النجف مع فريق الطلبة على ملعب النجف الأولمبي بقيادة الحكم محمد طارق أحمد.