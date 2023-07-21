رسمياً.. ألبا ينضم إلى إنتر ميامي بعد ميسي وبوسكيتس (فيديو)

وفي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن النادي الأمريكي تعاقده مع النجم الإسباني، ليلتحق بزميليه السابقين في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس.

ولم يوضح النادي الأمريكي أي تفاصيل بشأن مدة العقد أو الراتب الخاص بالنجم الإسباني، مُشيرًا إلى أن جوردي ألبا سوف يرتدي القميص رقم (18) وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه في برشلونة.

وقرر ألبا الرحيل عن برشلونة بعد نهاية عقده معه، وفضّل الالتحاق بزميليه على العروض الأخرى التي وصلته من أندية أوروبية وأخرى سعودية، لتتأكد مقولة إن "إنتر ميامي سيجلب برشلونة إلى ميسي"، في ظل عدم قدرة "البرغوث" على العودة إلى البلوغرانا بسبب المشكلات المالية التي يعانيها النادي.

ويُعَدّ ألبا (34 عامًا) صديقًا مقربًا من ميسي، وسبق أن لعب معه لمدة 9 أعوام كاملة وبالتحديد بين عامي 2012 و2021، كما لعب بجانب بوسكيتس 11 عامًا، كان آخرها الموسم الماضي، والذي حققا فيه معًا لقب الدوري الإسباني بعد غياب استمر لأربعة أعوام.