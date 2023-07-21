انت الان تتابع خبر مواطنون يحتجون على منعهم من التصرف بقطع الاراضي الخاصة بهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد حصولهم على سندات اصولية ورسمية، يتفاجأ مشترو هذه الاراضي بمنعهم من ترويج جميع التعاملات التصرفية من البناء وفتح البيان او التقرير النهائي.

السكن في الايجار وصرف مبالغ مالية طائلة من اجل شراء هذه الاراضي، دفع اصحابها الى مناشدة رئيس الوزراء للتدخل الشخصي في الموضوع.

