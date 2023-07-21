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مواطنون يحتجون على منعهم من التصرف بقطع الاراضي الخاصة بهم

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بغداد - ياسين صفوان - بعد حصولهم على سندات اصولية ورسمية، يتفاجأ مشترو هذه الاراضي بمنعهم من ترويج جميع التعاملات التصرفية من البناء وفتح البيان او التقرير النهائي.

السكن في الايجار وصرف مبالغ مالية طائلة من اجل شراء هذه الاراضي، دفع اصحابها الى مناشدة رئيس الوزراء للتدخل الشخصي في الموضوع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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