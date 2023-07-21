انت الان تتابع خبر إرتفاع أسعار الصرف بعد العقوبات الاميركية على مصارف عراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقوبات أمريكية اصدرتها وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك على اربعة عشر مصرفًا عراقيًا في حملة على تعاملات إيران بالدولار، هذه العقوبات ألقت بظلالها على الأسواق المحلية ورفعت أسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات.وسجلت أسعار صرف الدولار، ارتفاعا ملحوظا في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد حيث بلغ سعر بيع الدولار 152 الف دينار وفي الشمال والجنوب 150 وخمسمئة دينار لكل 100 دولار.

من جانبها علقت اللجنة المالية النيابية، على فرض العقوبات الاميركية حيث اشارت الى إن فرض العقوبات ستكون له نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي والمالي في العراق ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار.

المالية النيابية دعت الجهات الحكومية، الى تكثيف الرقابة على عمل المصارف الاهلية لمنع أي تعاملات خارج الأطر المسموح بها من قبل البنك المركزي، ولمنع تفادي أي عقوبات امريكية جديدة على مصارف آخرى، قد تؤدي الى تأثير أكبر وأخطر على الوضع الاقتصادي والمالي.

