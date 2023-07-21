انت الان تتابع خبر بالفيديو: قضاء الطارمية يعاني من سوء الاوضاع الخدمية والمعيشية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حرارة تموز تنتقل الى قلوب اهالي قضاء الطارمية وهم يتكلمون بحرقة عن معاناة عظم شأنها واشتد عودها طوال سنوات عديدة.

خمسة وثلاثون مليار دينار مرصودة من وزارة التخطيط بطلب من المحافظة استنادًا الى الكشوفات التي قدمتها البلدية هنا للنهوض بواقع البنى التحتية خلال السنة الحالية والمقبلة.

