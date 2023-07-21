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بالفيديو: قضاء الطارمية يعاني من سوء الاوضاع الخدمية والمعيشية

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بغداد - ياسين صفوان - حرارة تموز تنتقل الى قلوب اهالي قضاء الطارمية وهم يتكلمون بحرقة عن معاناة عظم شأنها واشتد عودها طوال سنوات عديدة.

خمسة وثلاثون مليار دينار مرصودة من وزارة التخطيط بطلب من المحافظة استنادًا الى الكشوفات التي قدمتها البلدية هنا للنهوض بواقع البنى التحتية خلال السنة الحالية والمقبلة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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