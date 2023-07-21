تايوان ترصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - رصدت القوات المسلحة التايوانية، صباح اليوم الجمعة، 26 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية تنتشر حول جزيرة تايوان، التي تنظر الصين إليها على أنها مقاطعة تابعة لها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية عبر حسابها على تويتر إنه "تم رصد 26 طائرة من سلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا اليوم.

وأضاف البيان: "قامت قوات الجيش الجمهوري التايواني بمراقبة الوضع وكلفت طائرات التحكم الجوي، والسفن البحرية، وأنظمة الصواريخ البرية للتعامل مع هذه الأنشطة".

ولفت البيان إلى أنه: استنادًا إلى التقارير العسكرية، اجتازت 13 طائرة من بين المكتشفين خط الوسط الفاصل لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي الإقليمية الجنوبية الغربية والشرقية لتايوان.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الفلبينى جيلبرت تيودورو، إن بلاده تراقب وتخطط كل تحسبا لشن الصين عملية عسكرية ضد تايوان، مضيفا للصحفيين، إن «تايبيه» شريكا اقتصاديا رئيسيا لـ«مانيلا» وتستضيف 150 ألف فلبيني.

وأوضح تيودورو، أن سلامة الفلبينيين ستكون في خطر إذا قامت الصين بعملية ضد «تايوان»، وفقا لما ذكرته صحيفة «جاكارتا بوست» الإندونيسية.

حرب أهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني

وانقطعت العلاقات، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانج بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.

وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها و"ستستعيدها ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

كما كثفت حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ جهودها لتخويف تايوان من خلال تحليق طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بالقرب من الجزيرة. فيما زار سياسيون أميركيون وأوروبيون تايوان لإظهار الدعم لحكومتها المنتخبة.

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