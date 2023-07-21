روسيا تُطلق 5 صواريخ "أونيكس" على مدينة أوديسا الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت القوات الروسية، 5 صواريخ كروز من طراز "أونيكس" الأسرع من الصوت على مدينة أوديسا، فيما هزت الانفجارات القوية المدينة، حسب ما أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة.

ولم يكشف سلاح الجو الأوكراني عن المواقع التي استهدفتها صواريخ أونيكس أو ما إذا تم اعتراض أي منها، كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الضربات الصاروخية.

وقالت الإدارة المحلية لمدينة أوديسا إنه تم التبليغ عن انفجارات قوية هزت المدينة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ، فيما دعت السطات المحلية بأوديسا المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن في وقت سابق الجمعة حالة الاستنفار الجوي في كييف لوجود "تهديد صاروخي" قد يستهدف العاصمة.

يشار إلى أن وسائل إعلام أوكرانية أفادت في تقارير، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا، وفقًا لمصادر محلية.

وقال موقع "ميرور أوف ذا ويك" الأوكراني إن "مصادر محلية تُبلغ عن وقوع انفجارات في أوديسا.. نحن ننتظر المعلومات الرسمية".

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن حالة الإنذار الجوي في المقاطعة.

في ليلة الخميس، شنت القوات المسلحة الروسية ضربات انتقامية جديدة على مناطق إنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التابعة لأوكرانيا في مناطق مدينة أوديسا وإيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا، وذلك وفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية.

وتقول موسكو إنها نفذت "ضربات انتقامية" هذا الأسبوع بعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود واتهامها أوكرانيا بالوقوف وراء تفجيرات يوم الاثنين على جسر يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية الروسية.

صاروخ أونيكس الأسرع من الصوت

وأقر المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري أغنات، أمس الخميس، بأن الدفاعات الأوكرانية عاجزة عن صد صواريخ "أونيكس" الروسية الأسرع من الصوت.

وقال أغنات إن روسيا استخدمت هذا النوع من الصواريخ لأول مرة، موضحًا أنه من الصعب اكتشافها وإسقاطها.

وصممت صواريخ "أونيكس" لتدمير المراكب والسفن.

وتحلق بسرعة 2.6 ماخ أي أكثر من 3000 كيلومتر في الساعة.

وعند الإطلاق يمكن لهذا النوع من الصواريخ الصعود عالياً لتوفير الوقود.

وعند الاقتراب من الهدف يمكن أن يحلق على ارتفاع 10-15 مترا فوق الماء لتدمير السفينة.

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