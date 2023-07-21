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توجيهات جديدة من وزير الداخلية تخص التظاهرات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشمري زار قيادة حفظ القانون، وبرفقته عدد من مستشاريه، وقائد قوات الشرطة الاتحادية واطلع على سير الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه القيادة"، مؤكداً على "التعامل الحسن مع المتظاهرين، فضلاً عن الالتزام بحقوق المتظاهر بالتزامن مع الالتزام التام بالواجب والحفاظ على الأمن والممتلكات العامة والخاصة".

واضاف البيان أن "الشمري وجه بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير عمل هذه القوات، واستمع الى إيجاز عن آخر النشاطات والواجبات المناطة بها".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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