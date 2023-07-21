انت الان تتابع خبر أنشاء اول منطقة تجارة حرة مشتركة بين إيران والعراق.. مسؤول إيراني يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

وكالة (إرنا).

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الملكي، على هامش زيارة وزير العمل العراقي للمعرض الثاني للتعريف بالحزم الاستثمارية والقدرات التصديرية للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة الإيرانية المقام في المقر الدائم للمعارض الدولية في مدينة مشهد شمال شرق إيران: "في الآونة الأخيرة، اخذ رئيس الوزراء العراقي بنظر الاعتبار نقطة على الجانب الآخر من حدود مهران بمحافظة واسط لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين، حيث تجري الدراسات بشأنها في الوقت الحاضر"، بحسبوأعرب عن أمله في أن تدخل أول منطقة تجارة حرة مشتركة بين إيران والعراق مرحلة التشغيل وأن يتم إنشاؤها بحلول نهاية العام.

وأضاف، عبد الملكي إن المستثمرين العراقيين مهتمون أيضًا بتصدير بضائعهم إلى أماكن أخرى لتلبية احتياجاتهم وتطوير تجارة بلادهم من خلال المرور عبر إيران والوصول إلى المحيط الهندي والمياه المفتوحة من خلال المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة بإيران.

