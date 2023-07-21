انت الان تتابع خبر السويد تنقل مؤقتا سفارتها في العراق إلى ستوكهولم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت رويترز عن وكالة الأنباء السويدية الرسمية، اليوم الجمعة، أن السفارة ستدير بشكل مؤقت أعمالها من العاصمة السويدية لأسباب أمنية.

وكان المهاجر العراقي في السويد، سلوان موميكا، قد أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي، قبل أن يقوم أمس الخميس بدهس نسخة من المصحف أمام سفارة بغداد.



وأسفرت تلك التصرفات عن ردود فعل "غاضبة" على مستوى الدول العربية، واقتحم محتجون عراقيون السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس، خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.