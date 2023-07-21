انت الان تتابع خبر إقالة وزيرة فرنسية ظهرت على غلاف مجلة "بلاي بوي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم تعيين أوريلين روسو، الذي خدم رئيسا لديوان بورن لمدة عام، وزيرا للصحة خلفا لفرانسوا براون.

وترك باب ندياي، المؤرخ الذي تم تعيينه وزيرا للتعليم العام الماضي، الحكومة ليحل محله غابرييل أتال، الذي عين وزيرا للحسابات العامة في عام 2022 وخدم متحدثا باسم الحكومة لمدة عامين قبل ذلك.



ومن بين الأعضاء الجدد أيضا فيليب فيغييه، وهو عضو في الحركة الديمقراطية، والذي عُين وزيرا جديدا مفوضا لمقاطعات ما وراء البحاروتم تعيين عمدة دونكيرك، باتريس فيرجريت، للإسكان، وسابرينا أغريستي روباتش وزيرة دولة للمدن، وهو المنصب الذي ستكون مسؤولة فيه عن السياسة الحضرية.

وستترك مارلين شيابا، وزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ عام 2017، الحكومة بعد تعرضها لانتقادات بسبب إساءة استخدام صندوق مكافحة التطرف.

وأثارت شيابا جدلا مؤخرا إثر ظهورها على غلاف مجلة "بلاي بوي"، التي أجرت معها مقابلة من 12 صفحة، تطرقت فيها لحقوق المرأة وقضايا حساسة.