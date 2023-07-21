انت الان تتابع خبر استعداداً لأي وباء قادم.. الصين تجهز منشآت للعزل الصحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذه المنشآت سيتم إنشاؤها في جميع المدن الكبرى في البلاد، وخلال حالات الطوارئ ستكون مراكز للعزل وتقديم الخدمات الطبية ومخازن للإمدادات، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية الصينية "شينخوا".

من جانبه، وصف المسؤول الصيني البارز، هي لايفينغ، هذه المنشآت المقترح تشييدها بأنها تمثل توازنا بين التطوير والأمن، وهو لفظ استخدمه الرئيس الصيني شي جين بينغ لإدماج النمو الاقتصادي والإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل استعداد أفضل للأخطار الرئيسية مثل تفشي الأوبئة.



وتسعى الحكومة الصينية إلى تخصيص رأسمال خاص من أجل إنشاء وصيانة تلك المنشآت، ولكن لم يحدد التقرير حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه الجهود.

يأتي ذلك، فيما نبهت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، إلى أن مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا لا يزال تهديدا صحيا عالميا، رغم التحسن الكبير في مواجهة الوباء.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "كوفيد 19 انتهى كحالة طوارئ صحية عالمية، لكنه لا يزال "تهديدا صحيا عالميا".

و أضاف أن "الجهات الصحية تواصل تسجيل الإصابات والوفيات الناجمة عن المرض الذي دفع دول العالم إلى فرض إجراءات وقائية غير مسبوقة، أثرت بشدة على الاقتصاد".

