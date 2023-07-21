مدريد يتحرك نحو يوفنتوس لإغلاق ملف مبابي

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد وجه الدفة نحو فلاهوفيتش، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرة إلى أن مدرب الميرنغي كارلو أنشيلوتي تحدث مع اللاعب هاتفياً لاستطلاع رأيه حول الانتقال إلى الريال.وأكدت الشبكة، أن يوفنتوس لن يتخلى عن فلاهوفيتش بسهولة، إلا حال وصول عرض مالي كبير لشرائه، حتى يتمكن من شراء بديل مناسب.

وفي نفس الوقت، يجد ريال مدريد منافسة من باريس سان جيرمان على ضم فلاهوفيتش، إذ تشير التقارير إلى أن النادي الفرنسي توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب على ضمه خلال الصيف الجاري.

وحال نجاح ريال مدريد في ضم فلاهوفيتش، سيكون الأمر بمثابة إغلاق الباب بشكل نهائي حول إتمام صفقة الفرنسي كيليان مبابي إلى الميرنغي هذا الصيف، رغم رغبة ناديه باريس سان جيرمان في التخلص منه خلال الميركاتو الجاري، للاستفادة المالية جراء رحيله وبيعه بمبلغ مناسب، وعدم منحه فرصة المغادرة في الصيف المقبل مجانًا.

