انت الان تتابع خبر بينهم موميكا.. تركيا تلاحق "حارقي المصحف" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي 21 يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف، راسموس بالودان، القرآن علانية أمام البعثة الدبلوماسية التركية في ستوكهولم.

وانتقد في خطابه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأظهر صورة كاريكاتورية للنبي محمد، ثم في 28 يونيو، بإذن من الشرطة السويدية، وتم تنظيم فعالية في وسط ستوكهولم في ميدان ميدبورجاربلاتسن، بالتزامن مع احتفالات المسلمين بعيد الأضحى.



وسلوان موميكا، مهاجر من العراق يبلغ من العمر 37 عاما، مزق صفحات من القرآن وأضرم النار فيه.