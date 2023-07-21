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بوغبا يقترب من الدوري السعودي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462338-638255494119309806.jpg

2023-07-21 | 17:12

بوغبا يقترب من الدوري السعودي

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كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن وجود شرط وحيد أمام قدوم النجم بول بوغبا إلى الدوري السعودي.
وتواجد بوغبا بالفعل خلال الفترة الماضية في جدة، مما جعل البعض يؤكد على أنه اقترب من الانتقال إلى الاتحاد أو الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعوديين يضعون بوغبا ضمن أهدافهم من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على طلب من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير السعودي، ولكن بشرط أن يعود إلى الملاعب مرة أخرى، خاصة وأنه لم يدخل في التدريبات الجماعية مع فريقه حتى الآن.


وأضافت الصحيفة أن مستعدة لدفع 30 مليون يورو كراتب في 3 مواسم لبوغبا، من أجل ضمه، ولكن لم يتم الكشف عن اسم الفريق الذي سينضم له النجم الفرنسي.

وقدرت قيمة عقد بوجبا الذي سيتم تقديمه من جانب السعودية هو 8 ملايين يورو بالموسم، بالإضافة إلى 2 مليون يورو مكافآت، ليحصل على 10 ملايين في الموسم الواحد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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