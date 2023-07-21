بوغبا يقترب من الدوري السعودي

وتواجد بوغبا بالفعل خلال الفترة الماضية في جدة، مما جعل البعض يؤكد على أنه اقترب من الانتقال إلى الاتحاد أو الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعوديين يضعون بوغبا ضمن أهدافهم من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على طلب من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، ولكن بشرط أن يعود إلى الملاعب مرة أخرى، خاصة وأنه لم يدخل في التدريبات الجماعية مع فريقه حتى الآن.



وأضافت الصحيفة أن السعودية مستعدة لدفع 30 مليون يورو كراتب في 3 مواسم لبوغبا، من أجل ضمه، ولكن لم يتم الكشف عن اسم الفريق الذي سينضم له النجم الفرنسي.

وقدرت قيمة عقد بوجبا الذي سيتم تقديمه من جانب السعودية هو 8 ملايين يورو بالموسم، بالإضافة إلى 2 مليون يورو مكافآت، ليحصل على 10 ملايين في الموسم الواحد.

