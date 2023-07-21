عملية طعن تُصيب 3 أشخاص في كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون بجروح في عملية طعن بالقُرب من محطة لقطار الأنفاق في العاصمة الكورية الجنوبية "سيئول"، حسبما أفادت "وسائل إعلام محلية"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن "منفذ العملية كان يحمل سلاحا بالقرب من المخرج 4 لمحطة قطار الأنفاق عند الساعة 02:07 (05:07 ت غ)".

وأفادت الشرطة بأن الهجوم وقع بالقرب من محطة قطار أنفاق سيليم في جنوب غربي سيئول، مشيرة إلى أنها اعتقلت المشتبه به في موقع الحادثة.

وجود علاقة بين الجاني والضحايا:

وأشارت الوكالة إلى أن الجاني يبلغ من العمر 30 عامًا، حيث أوضحت أن الشرطة تحقق حول وجود علاقة بين الجاني والضحايا.

وذكرت قناة "واي تي إن" (YTN) الكورية الجنوبية أن "الرجل صرخ قائلا إنه لا يريد أن يعيش بعد الآن لأن الشرطة ألقت القبض عليه".

وتعد كوريا الجنوبية دولة آمنة للغاية، فقد بلغ معدل القتل عام 2021 نحو 1.3 لكل 100 ألف شخص، حسب إحصاءات رسمية.

من ناحية أخرى، قتل 24 شخصا وفقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من كوريا الجنوبية، فيما طلب من آلاف السكان ترك منازلهم مع فيضان أحد السدود.

في غضون 3 أيام، شهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة فغمرتها المياه، وأشارت تقارير إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع في الساعات المقبلة.

وتلقى أكثر من 6400 من سكان مقاطعة غويسان وسط البلاد أوامر بالإخلاء في وقت مبكر السبت، بينما بدأت المياه تتدفق من سد غويسان جراء الأمطار الغزيرة لتغمر القرى المنخفضة القريبة.

ولقي عدد من الضحايا حتفهم جراء انزلاقات تربة وانهيار مبان بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت وزارة الداخلية إن من بين المفقودين شخصين جرفتهما السيول في واد في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في توقف كل القطارات المنتظمة في البلاد، مع استمرار تشغيل قطارات "كاي تي اكس" KTX السريعة وإمكانية تعديل الجداول الزمنية، بحسب شركة السكك الحديد الوطنية.