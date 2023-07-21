سوريا.. الجيش الأمريكي ينفذ إنزالا جويا في دير الزور

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت قوات أمريكية، اليوم الجمعة، عملية إنزال جوي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تدعمها واشنطن.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الجيش الأميركي نفذ عملية الإنزال بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تدعمها واشنطن.

تمت عملية الإنزال في بلدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات أميركية نفذت فجر الجمعة عملية الإنزال بمشاركة مسلحي"قسد"، ورافق العملية إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها.

وبينت المصادر أن الجنود الأمريكيين ومسلحي "قسد" طوقوا البلدة وداهموا عددا من المنازل، وخطفوا مواطنين واقتادوهم إلى قواعد الجيش الأميركي القريبة من المنطقة.

الوكالة وصفت "قسد" بأنها "ميليشيا".



عمليات إنزال جوي في سوريا

وفي مطلع العام الماضي 2022، نفذت القوات الأميركية عملية إنزال في هذه البلدة، وجرى خلالها قتل قيادي في تنظيم "داعش"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودأبت القوات الأميركية على تنفيذ عمليات إنزال جوي في سوريا، تتم عادة عبر مروحيات تقلع من قواعد داخل سوريا أو العراق، وترافقها طائرات حربية وأخرى مسيّرة.

وتسعى هذه العمليات في العادة إلى اعتقال عناصر من "داعش"، أو آخرين مرتبطتين بفصائل موالية لإيران.

وتشارك عناصر من "قسد" في هذه العمليات التي تحدث في محافظات دير الزور والحسكة بشكل رئيسي، وبشكل أقل في محافظات أخرى مثل حلب.

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