بوتين: أوكرانيا خسرت عشرات الآلاف من الجنود

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا خسرت عشرات الآلاف من الجنود، فيما أكد أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي نتائج.



وأضاف الرئيس الروسي، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أن "الغرب بأسره يرى أن معداتهم ’الفاخرة‘ تحترق تماما، بل إن المعدات السوفيتية تتفوق عليها في بعض النواحي".

وأكد فلاديمير بوتين أن العالم يرى أن الأسلحة الغربية تحترق، فيما أشار إلى أن هجوم أوكرانيا المضاد لم يحقق أي نتائج.

وأضاف بوتين "ندرك الخسائر الفادحة لجيش أوكرانيا".

وأشار الرئيس الروسي إلى الوضع عند الحدود البولندية، قائلًا "القسم الغربي من الأراضي البولندية كان هدية من ستالين ويبدو أن البولنديين نسوا ذلك"، فيما أكد أن الاعتداء على بيلاروسيا سيعتبر اعتداء على روسيا نفسها وسنرد بكل ما لدينا من وسائل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بولندا، إنها حشدت تشكيلات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا مع تنامي المخاطر في الشرق، وذلك تحسبا لتهديدات محتملة من مجموعة فاجنر، التي باتت تتمركز في بيلاروسيا.

وكانت وزارة الدفاع البولندية قد أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات بعد الإعلان عن مناورات مشتركة بين بيلاروسيا ومجموعة فاجنر بالقرب من الحدود مع بولندا.

نقل قوات بولندية إضافية إلى الحدود

بدوره، أعرب الكرملين عن قلقه بشأن نقل قوات بولندية إضافية إلى الحدود مع بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن إعادة انتشار لواءين على الحدود مع بيلاروسيا يثير القلق، وتابع: في الواقع هذه «عدوانية» بولندا تجاه كل من روسيا وبيلاروسيا.

أمين اللجنة الأمنية زبيغنيو هوفمان قال اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء البولندية الرسمية:

اللجنة قررت في اجتماع نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاجنر في بيلاروسيا.

قال إن "التدريب أو التدريبات المشتركة لجيش بيلاروسيا ومجموعة فاجنر هو بلا شك استفزاز".

أضاف "قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة.. لذا قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا".

قال أشخاص يعيشون بالقرب من الحدود البولندية مع بيلاروسيا أمس الخميس إنهم سمعوا إطلاق نار وطائرات هليكوبتر بعد وصول مجموعة فاجنر لتدريب القوات الخاصة من بيلاروسيا، مما زاد مخاوفهم من أن تصل الحرب الأوكرانية إليهم.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أمس الخميس إن عناصر فاجنر بدأوا بتدريب القوات الخاصة في منطقة عسكرية على بعد أميال قليلة من الحدود مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال وزير الدفاع بواشتاك في وقت سابق من هذا الشهر أن بولندا بدأت في نقل أكثر من 1000 جندي إلى شرق البلاد.

وفي بداية الشهر قالت بولندا إنها سترسل 500 شرطي لتعزيز الأمن على الحدود مع بيلاروسيا.

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