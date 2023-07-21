شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى السياسات العامة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يواصل عقد اجتماعاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتدى السياسات العامة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد اجتماعاته، لتحديد ومناقشة الخطة التنفيذية لإحدى المبادرات المسندة إليه من أمانة سر المنتديات.

واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية، وناقشوا المسودة الأولية للمبادرة، كما اطلعوا على ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، ووضعوا تصور للمرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي بما يحقق أهداف المبادرة، كعقد لقاءات رسمية، وزيارات ميدانية، لتغطية كافة جوانب القضية، مما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق كافة الأهداف.

شارك فى الاجتماع كلا من الدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات بالتنسيقية، والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ ومقدم المبادرة، وإبراهيم رمضان، مسئول منتدى السياسات، وأنور إسماعيل، وجهاد سيف، وماجد طلعت، ومحمد غنيم، وعمرو محمد، ومارك مجدي، وأحمد سعيد، وأحمد عمرو، وإيهاب نبيل، أعضاء التنسيقية.